Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев невероятно цинично высказался о недовольстве украинцев в связи с решением Международной федерации фехтования (FIE) допустить россиян к командным соревнованиям. Бывший биатлонист отметил, что в нашей стране "стали осознавать, что не все так однозначно".

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Об этом Васильев заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый фанат уничтожения Украины добавил, что во всем мире скоро будут восхвалять Россию и "говорить, что их обманули и они всегда нас любили".

"Во-первых, у других людей из других стран есть собственное мнение. Видимо, они умеют анализировать и делать выводы, которые просто не нравятся некоторым украинцам. Сами украинцы, наверное, стали осознавать, что не все так однозначно. Выражение "время лечит" здесь очень актуально. Через некоторое время вообще риторика поменяется. Настанет время, когда ненавистники России будут говорить, что их обманули, а Россия – это вообще одна из лучших стран в мире и они всегда нас любили. Это обязательно случится, но не прямо сейчас, хотя уже степень агрессии не такая, какой была год назад", – сказал Васильев.

До этого олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала скандальной позицию Украины в отношении РФ, что якобы всем надоело.

"Я не думаю, что подобная реакция украинской стороны говорит о том, что они смирились. Но им уже намекают, что они уже всем надоели, поэтому уже нет такой реакции на них. Все равно возвращать Россию надо будет, и все это понимают. Получается, что украинцы просто скандальные", – сказала она.

Отметим, что фактическим президентом FIE является российский олигарх Алишер Усманов. В декабре он "добровольно приостановил выполнение обязанностей" главы федерации. Усманов руководил организацией с 2008 года, однако 1 марта 2022 года впервые временно отошел от должности из-за санкций Евросоюза. Несмотря на это, 30 ноября 2024 года его вновь избрали президентом федерации.

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