'Всем надоели. Скандальные': чемпионка ОИ из РФ цинично высказалась об украинцах

Олимпийская чемпионка Светлана Журова цинично высказалась о реакции Украины на решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить россиян до командных турниров. Депутатка Государственной думы, отметила, что критика возвращения представителей РФ со стороны нашей страны никого не интересует.

Видео дня

Об этом Журова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина назвала украинцев скандалистами, которые противостоят возвращению в международные соревнования россиян, забыв упомянуть об агрессии РФ в отношении нашей страны.

"Я не думаю, что подобная реакция украинской стороны говорит о том, что они смирились. Но им уже намекают, что они уже всем надоели, поэтому уже нет такой реакции на них. Все равно возвращать Россию надо будет, и все это понимают. Получается, что украинцы просто скандальные", – сказала Журова.

Отметим, что фактическим президентом FIE является российский олигарх Алишер Усманов. В декабре он "добровольно приостановил выполнение обязанностей" главы федерации. Усманов руководил организацией с 2008 года, однако 1 марта 2022 года впервые временно отошел от должности из-за санкций Евросоюза. Несмотря на это, 30 ноября 2024 года его вновь избрали президентом федерации.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 марта 2023-го FIE стала первой, кто разрешил участвовать представителям РФ и РБ в международных турнирах. Это вызвало гневную реакцию в мире, и многие страны отказались участвовать или проводить соревнования под эгидой организации. Кроме того, на этапе Гран-при в Южной Корее FIE запретила символику Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!