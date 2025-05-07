Официально. С России полностью сняли все санкции и вернули на международные турниры. Названа федерация, которая это сделала первой

Международная федерация фехтования (FIE) разрешила участие спортсменам из России в командных соревнованиях под нейтральным флагом. Ранее этот допуск действовал только для юниоров.

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Как уточнили в пресс-службе FIE, к участию в командных турнирах теперь могут быть допущены фехтовальщики, получившие нейтральный статус (AIN). Такие сборные будут выступать под флагом FIE и без указания национальной принадлежности.

До сих пор взрослые российские спортсмены могли участвовать только в индивидуальных состязаниях, а командные соревнования были закрыты для них. Теперь же правило изменено – допуск будет действовать уже с чемпионата Европы, который пройдет с 14 по 19 июня в Генуе. Чемпионат мира состоится в Тбилиси с 22 по 30 июля.

Решение было принято на заседании исполнительного комитета FIE 24 апреля. В официальном сообщении также указано, что изменения затронули административные правила федерации, а нейтральные команды официально включены в систему проведения командных турниров.

Федерация фехтования Украины (ФФУ) резко раскритиковала это решение. В заявлении украинской стороны говорится, что это решение является незаконным и даже не соответствует рекомендациям Международного олимпийского комитета.

Украинская федерация обвинила руководство FIE в произволе и подчеркнула, что именно она остаётся практически единственной, кто последовательно оспаривает подобные решения. По её мнению, большинство других национальных федераций либо пассивны, либо прямо или косвенно поддерживают россиян.

ФФУ также сообщила, что направит обращение в Европейскую конфедерацию фехтования с требованием не допускать нейтральные команды к участию в чемпионате Европы, который пройдёт в Генуе. Параллельно готовятся обращения в МОК и возможные юридические шаги, детали которых пока не разглашаются.

Исполком Международной федерации фехтования (FIE) разрешил участие России в юниорских командных турнирах. Спортсмены, получившие статус нейтральных индивидуальных атлетов (AIN), смогут выступать под флагом FIE, начиная с чемпионата мира среди юниоров и кадетов в китайском Уси (7-15 апреля).

Как сообщал OBOZ.UA, 10 марта 2023-го FIE стала первой, кто разрешил участвовать представителям РФ и РБ в международных турнирах. Это вызвало гневную реакцию в мире, и многие страны отказались участвовать или проводить соревнования под эгидой организации. Кроме того, на этапе Гран-при в Южной Корее FIE запретила символику Украины.

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