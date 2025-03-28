Международная федерация футбола (ФИФА) обязана пригласить сборную России на чемпионат мира 2026 года, выдав ей так называемую wild card. Это решение помогло бы "уравновесить исключение с международной арены" представителей РФ, которое "не было спортивным".

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Такую нелепую мысль в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ" выразил комментатор Георгий Черданцев. Псевдожурналист выдал целый набор прокремлевских штампов о спорте вне политики, а также назвал участие России в мундиале экономически выгодным для ФИФА.

"Все говорят, что футбол вне политики, но мы понимаем, что отстранение нашей сборной от всех соревнований – чисто политическое решение. Оно не имеет никакого отношения к спорту. Возвращение не по спортивному принципу уравновесило бы наше исключение с международной арены, которое тоже не было спортивным. Спонсорам интересно проводить турниры там, где реклама их брендов будет более востребована", – сказал Черданцев.

Накануне в британских СМИ появилась информация о том, что Европейский футбольный союз (УЕФА) якобы готовит возвращение россиян в турниры. При этом в самой РФ назвали эти новости "фуфлом".

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка и депутатка Государственной думы Светлана Журова пожаловалась Международной федерации футбола (ФИФА) на "провокации Украины".

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