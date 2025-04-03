В РФ обвинили теннисистку Касаткину в 'оскорблении Святой Руси' после отказа играть за Россию

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев выдал эпичное мнение об отказе бывшей первой ракетки России Дарьи Касаткиной выступать за страну-агрессора. Участник чемпионата мира-66, где сборная СССР заняла четвертое место, обвинил теннисистку в том, что она "оскорбила Святую Русь".

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Об этом Пономарев в патриотичном угаре заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Экс-работник советского министерства обороны раскритиковал Касаткину за ее слова о России, а также фактически обозвал ее предательницей из-за позиции в отношении путинского режима.

"Касаткина делает такие заявления о России не от большого ума. Как так можно говорить о родной стране? Она воспитанница российского тенниса, выросла здесь, встала на ноги. Плевать на то, что она уехала в другую страну. Ради бога! Но зачем так поливать свою родину? Нельзя плохо говорить про Россию, а Касаткина оскорбила Святую Русь. Очень нехорошо сказала Касаткина, аж на душе ужасно стало", – сказал Пономарев.

Ранее сама Касаткина призналась, что у нее не было выбора в вопросе отказа от российского гражданства. При этом информация о том, что теннисистка будет выступать под флагом Австралии, вызвала истерику в России. Уроженка Тольятти известна тем, что осудила вторжение РФ в Украину, и отношениями с эстонской фигуристкой Натальей Забияко.

В то же время в Госдуме в буквальном смысле слетели с катушек из-за решения теннисистки. Кроме того, Дарья сделала новое заявление о переходе в австралийскую команду.

OBOZ.UA показал своим читателям, как сейчас выглядит Дарья Касаткина, которая отказалась выступать за Россию. А чемпион ОИ из РФ Вячеслав Фетисов назвал родителей теннисистки виновными в ее переходе в Австралию.

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