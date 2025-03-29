Вторая ракетка России, которая поддержала Украину, отказалась выступать за РФ и 'с радостью' сменила гражданство

Вторая ракетка России Дарья Касаткина (№12 WTA), объявила о смене гражданства и теперь будет выступать за Австралию. 27-летняя уроженка Тольятти, которая с 2022 года не живет в России и после 24.02.2022 неоднократно критиковала ситуацию в стране, отметила, что приняла это решение осознанно и с радостью.

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"Очевидно, что это было непростое решение, но я приняла его с радостью. Австралия – место, которое я люблю, невероятно гостеприимное, и там я чувствую себя как дома. Мне нравится в Мельбурне, и я с нетерпением жду, когда смогу сделать это место своим домом. В связи с этим я с гордостью объявляю, что с этого момента я буду представлять свою новую родину, Австралию, в своей профессиональной теннисной карьере", – написала Касаткина у себя в Instagram.

Теннисистка добавила, что всегда будет уважать свои корни, но теперь открывает новую главу в своей жизни: "Я с гордостью объявляю, что отныне буду выступать за Австралию. Благодарна всем, кто поддерживал меня на протяжении карьеры – семье, тренерам, болельщикам. Надеюсь, что в будущем смогу принести пользу новому теннисному дому".

Решение Касаткиной стало сенсацией для теннисного сообщества – даже Tennis Australia и WTA не были заранее готовы к такому шагу. Однако теннисистка давно не ассоциировала себя с российскими структурами, а ее гражданская позиция не раз становилась причиной критики со стороны российских официальных лиц.

Смена гражданства поможет Касаткиной чувствовать себя свободнее в профессиональном плане, но в Кубке Билли Джин Кинг она за Австралию выступать не сможет – по правилам ITF спортсмен может представлять только одну сборную за карьеру. Тем не менее, в личных турнирах она сразу стала первой ракеткой страны, поскольку после ухода Эшли Барти в Австралии не было теннисисток столь высокого уровня.

Касаткина – одна из самых успешных российских теннисисток последних лет. В ее активе победы на крупных турнирах WTA, полуфинал "Ролан Гаррос" и восьмое место в мировом рейтинге. За последние два года это уже не первый случай смены гражданства среди российских игроков – ранее на аналогичный шаг пошли Варвара Грачева (Франция), Элина Аванесян (Армения) и Александр Шевченко (Казахстан).

Как сообщал OBOZ.UA, 2 июля 2023-го Касаткина дала большое интервью британскому изданию The Times, где открыто осудила нападение ее страны на Украину. Спортсменка не испугалась, что после таких слов, у ее родных и близких в РФ могут возникнуть проблемы.

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