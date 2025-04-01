'Учитывая, что происходило в стране...' Касаткина объяснила отказ от России

Бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина призналась, что у нее не было выбора в вопросе смены спортивного гражданства. 27-летняя уроженка Тольятти, которая отказалась выступать за РФ и приняла предложение Австралии, подчеркнула, что происходящее в стране-агрессорке не позволяет ей больше представлять ее на профессиональном корте.

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Об этом Касаткина заявила во время пресс-конференции перед стартом турнира в американском Чарльстоне, пишет ВВС. Теннисистка отметила, что для нее переход под австралийский флаг является очень эмоциональным моментом в карьере, но ей приятно больше не ассоциировать себя с РФ.

"Это мой первый официальный день в качестве австралийского игрока. Честно говоря, это ощущается по-другому, не буду врать. Для меня это эмоционально. Нужно к этому привыкнуть. Учитывая все, что происходило в моей прежней стране, у меня не было особого выбора. Для меня, как открытой гомосексуалистки, если я хочу оставаться собой, я должна была сделать этот шаг, и я это сделала. Теперь нужно привыкнуть к этому", – прокомментировала решение Дарья.

Информация о том, что Касаткина будет выступать под флагом Австралии вызвала истерику в России. Теннисистка известна тем, что осудила вторжение РФ в Украину, и отношениями с эстонской фигуристкой Натальей Забиякой.

OBOZ.UA показал своим читателям, как сейчас выглядит Дарья Касаткина, которая отказалась выступать за Россию. А чемпион ОИ из РФ Вячеслав Фетисов назвал родителей теннисистки виновных в ее переходе в Австралию.

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