В МПК отчитались перед россиянами, как расправились с украинской биатлонисткой из-за надписи 'Stop War' на Паралмипиаде

В Международном паралимпийском комитете (МПК) выразили восхищение работой своих сотрудников, которые запретили украинской биатлонистке Александре Кононовой выйти в сережках с надписью "Stop War" на награждение Игр-2026. В организации обвинили нашу соотечественницу в попытки нарушить правила на соревнованиях в Милане.

Видео дня

Об этом в интервью российскому пропагандистскому информационному агентству ТАСС заявил пресс-атташе МПК Крейг Спенс. По его словам, Кононова после гонки пыталась продемонстрировать политический лозунг, призывая к остановке российской агрессии в отношении нашей страны.

"Мы поняли, что Александра Кононова собиралась подняться на подиум, и на ней были серьги с надписью "Остановите войну". Сотрудник заметил эти серьги и понял, что это, скорее всего, нарушит наши дополнительные правила проведения демонстраций, которые были четко доведены до сведения всех национальных комитетов до начала Игр. Ситуация была выявлена, урегулирована, и для нас это был конец дела", – сказал Спенс.

Накануне стало известно, что украинским болельщикам запретили пронести на арену Паралимпиады национальные флаги. В частности, мама биатлониста Тараса Радя рассказала, что сине-желтый стяг приравняли к символике России.

Как сообщал OBOZ.UA, многократная паралимпийская чемпионка Оксана Шишкова жестко высказалась о допуске россиян к Играм-2026 в Милане.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!