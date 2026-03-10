У украинцев отобрали флаг Украины на Паралимпиаде-2026, не пуская на стадионе

Родственников одного из украинских паралимпийцев не пустили на арену Игр в Милане с национальной символикой, отобрав ее у входа на стадион. Наши соотечественники прибыли в Италию, чтобы поддержать спортсмена, однако, были в буквальном смысле ограблены организаторами по непонятной причине.

Об этом заявил президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич, слова которого передает Укринформ. По словам функционера, в Милан за свой счет прибыли дети, мама и отец одного из спортсменов, имя которого он не стал раскрывать.

"Семья украинского чемпиона приехала из Тернополя, купила билеты, зашла на стадион с украинским флагом, в украинской одежде. Их остановили, забрали флаг, забрали платок с орнаментом украинским у мамы чемпиона. И после того, как обобрали, извините, пустили на территорию стадиона. Приехала вся семья за свои деньги – детки, папа, мама. В этот день ночью была бомбардировка со стороны Раши. Это абсолютно циничное проявление в отношении украинской команды. Мы продолжаем борьбу, а к нам продолжается давление", – сообщил Сушкевич.

Ранее украинская парабиатлонистка Александра Кононова получила замечание от представителей Международного паралимпийского комитета из-за сережек с надписью "Stop War".

Как сообщал OBOZ.UA, российская горнолыжница Варвара Ворончихина, которая выиграла "золото" Паралимпийских игр 2026 года, не видит смысла отвечать на вопросы об агрессии РФ против Украины.

