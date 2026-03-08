Украинскую биатлонистку-чемпионку заставили убрать надпись 'Stop War' на Паралимпиаде-2026. Фотофакт

Украинская парабиатлонистка Александра Кононова получила замечание от представителей Международного паралимпийского комитета из-за сережек с надписью "Stop War", в которых она выступала на Паралимпиаде-2026, пишет "Суспільне Спорт". После обращения организаторов спортсменка сменила аксессуар на следующий соревновательный день.

Кононова завоевала вторую личную медаль на Играх-2026. Сначала она выиграла "золото" в спринте по парабиатлону среди спортсменок класса стоя, после чего добавила "бронзу" в индивидуальной гонке.

По словам спортсменки, после спринта представители организаторов сделали ей замечание из-за надписи на сережках. Она пересказала разговор, отметив, что ей сообщили о запрете подобных надписей регламентом соревнований, хотя на гонку она вышла именно с этими сережками: "После спринта сделали замечание, сказали, что по регламенту не разрешена надпись "Stop War" на сережках".

Биатлонистка добавила, что ожидала подобной реакции и воспринимает патриотические аксессуары как важную часть своей мотивации. По ее словам, она чувствует себя комфортно, поскольку была готова к замечанию, а такие символы для нее имеют личное значение: "Это мое душевное состояние, когда я надеваю патриотические сережки, одежду, форму, флаг. Для меня это много значит. Ради этого я живу и работаю. Меня вдохновляет моя страна, гимн и флаг".

На следующий день Кононова вышла на старт уже в других патриотических сережках в виде надписи "LOVE" в желто-синих цветах, где букву "О" заменяла карта Украины.

Александра Кононова имеет последствия детского церебрального паралича (ДЦП), у нее поражена правая рука, которая несколько короче левой и имеет ограниченную подвижность. Поэтому в парабиатлоне она соревнуется в классе LW8 (стоячие спортсмены с поражением одной верхней конечности) и ведет стрельбу, используя только одну руку.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 февраля на Олимпиаде-2026 после квалификации в лыжной акробатике украинская фристайлистка Ангелина Брыкина показала надпись "Слава ВСУ" на лыжах. Перед стартом командного турнира на ОИ-2026 ей пришлось эту надпись с лыж убрать.

