"Что вообще происходит?" Украинская чемпионка Паралимпиады ответила на претензии МПК из-за россиян

Многократная паралимпийская чемпионка Оксана Шишкова жестко высказалась о допуске россиян к Играм-2026 в Милане. Наша соотечественница возмутилась тому, что руководство Международного паралимпийского комитета (МПК) в буквальном смысле переложил ответственность за свое циничное решение на самих спортсменов.

Об этом Шишкова заявила в интервью "Суспильне Спорт". Наша биатлонистка и лыжница призвала руководством МПК и ее президента Эндрю Парсонса посетить Украины, чтобы собственными глазами увидеть последствия военной агрессии России, которая продолжает вести захватническую войну.

"То есть, это мы ответственны. То есть, они это сделали, они допустили. Они не хотят приехать к нам в Украину, посидеть без света, тепла, сейчас вообще творится что-то невероятное с этим топливом. Я каждый раз: приезжайте к нам, если вы нам не верите. Некоторые спрашивают у нас: у вас же там уже все закончилось. И все, такие глаза. Что вообще происходит? И поэтому они не хотят брать так ответственность. А кто ее тогда будет брать? Почему такая несправедливость до сих пор к нам, к паралимпийцам?" – эмоционально отреагировала Шишкова.

Накануне стало известно, что украинским болельщикам запретили пронести на арену Паралимпиады национальные флаги. В частности, мама биатлониста Тараса Рудя рассказала, что сине-желтый стяг приравняли к символике России.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская парабиатлонистка Александра Кононова получила замечание от представителей Международного паралимпийского комитета из-за сережек с надписью "Stop War", в которых она выступала на Паралимпиаде-2026.

