На Паралимпиаде запретили флаг Украины и приравняли его к символике России

Семью украинского чемпиона Паралимпийских игр 2026 года Тараса Радя не пустили на арену соревнований с национальной символикой. При этом маме парабиатлониста Наталье в качестве объяснений представили аргумент о том, что на стадионах турнира флаг нашей страны запрещен так же, как и цвета России и Беларуси.

Об этом сама Наталья Радь рассказала в интервью YouTube-каналу Equalympic. По ее словам, она вместе с мужем и детьми приехала в итальянский Милан, чтобы поддержать сына и других паралимпийцев сборной Украины, однако столкнулась с совершенно дикой ситуацией, когда Украину попросту приравняли к старнам-агрессорам.

"При входе нам сказали оставить нашу всю национальную символику. При осмотре сказали оставить эти замечательные платки, которые символизируют нашу несокрушимость, национальную стойкость. И эти флаги было запрещено нам взять на трибуну для того, чтобы поддержать, чтобы наши паралимпийцы почувствовали наше тепло сердец, чтобы они, увидев эту национальную символику, почувствовали этот дух. И никакой аргументации они нам не предоставили. На основании чего мы это должны были сделать? Просто сказали: Ukraine, Russia, Bilorus – no symbolic. И мне очень больно, что именно нас, украинцев, мир хочет забыть, приравнять к стране агрессора", – поделилась эмоциями Радь.

Ранее украинская парабиатлонистка Александра Кононова получила замечание от представителей Международного паралимпийского комитета (МПК) из-за сережек с надписью "Stop War". До этого МПК запретил форму "сине-желтых" с картой страны с оккупированным Крымом.

Как сообщал OBOZ.UA, российская горнолыжница Варвара Ворончихина, которая выиграла "золото" Паралимпийских игр 2026 года, не видит смысла отвечать на вопросы об агрессии РФ против Украины.

