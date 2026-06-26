В матче ЧМ-2026 превзошли Месси вторым хет-триком на турнире. Видео

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле стал автором второго хет-трика на чемпионате мира по футболу 2026 года, который проходит на полях США, Мексики и Канады. Форвард "Пари Сен-Жермен" трижды расписался в воротах команды Норвегии в заключительный игровой день группы І.

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Дембеле хватило всего лишь 25 минут для того, чтобы вслед за аргентинцем Лионелем Месси отличиться трижды в одном матче ЧМ-2026. при этом француз превзошел достижение лидера "небесно-голубых" – Усман сделал хет-трик уже в первом тайме, тогда как его конкурент забивал в ворота Алжира и до, и после перерыва.

Форвард "Ле Бле" открыл счет в игре с Норвегией уже на седьмой минуте, сделав посмешище из защитников соперников. Затем Дембеле еще дважды на 20-й и 32-й минутах огорчил голкипера соперников, которые, к слову, вышли на поединок вторым составом, оставив в запасе 10 игроков основного состава.

Отметим, что второй и третий мяч Дембеле провел в одном и том же стиле: игрок ПСЖ убирал мяч под левую ногу и закручивал его в дальний угол.

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике определились уже 19 участников плей-офф турнира.

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