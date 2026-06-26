Сетка ЧМ-2026: какие сборные уже вышли в плей-офф, а кто вылетел из турнира по состоянию на 26 июня

На чемпионате мира по футболу, который в эти дни проходит на полях США, Мексики и Канады, завершается групповой этап соревнований. По итогам третьего тура определятся все участники 1/16 финала, а также неудачники, которые останутся без шансов на продолжение борьбы.

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По состоянию на 26 известны уже 19 сборных, которые обеспечили себе место в плей-офф. В их число попали Босния и Герцеговина, Швеция и Эквадор, которые заняли третьи места в своих группах.

УЧАСТНИКИ ПЛЕЙ-ОФФ ЧМ-2026 (НА 26 ИЮНЯ):

Мексика

ЮАР

Швейцария

Канада

Франция

Колумбия

Бразилия

Марокко

Германия

Норвегия

США

Аргентина

Австралия

Швеция

Япония

Нидерланды

Кот-д'Ивуар

Эквадор

Босния и Герцеговина

СЕТКА ПЛЕЙ-ОФФ ЧМ-2026

В то же время уже известны четыре пары 1/16 финала: ЮАР – Канада, Бразилия – Япония, Нидерланды – Марокко, США – Босния и Герцеговина.

Кроме того, восемь сборных уже завершили свои выступления на чемпионате. Это Гаити, Чехия, Турция, Панама, Тунис, Иордания, Кюрасао и Катар.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне сборные Германии и Эквадора устроили голевую перестрелку в матче чемпионата мира-2026.

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