Сетка ЧМ-2026: какие сборные уже вышли в плей-офф, а кто вылетел из турнира по состоянию на 26 июня
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На чемпионате мира по футболу, который в эти дни проходит на полях США, Мексики и Канады, завершается групповой этап соревнований. По итогам третьего тура определятся все участники 1/16 финала, а также неудачники, которые останутся без шансов на продолжение борьбы.
По состоянию на 26 известны уже 19 сборных, которые обеспечили себе место в плей-офф. В их число попали Босния и Герцеговина, Швеция и Эквадор, которые заняли третьи места в своих группах.
УЧАСТНИКИ ПЛЕЙ-ОФФ ЧМ-2026 (НА 26 ИЮНЯ):
- Мексика
- ЮАР
- Швейцария
- Канада
- Франция
- Колумбия
- Бразилия
- Марокко
- Германия
- Норвегия
- США
- Аргентина
- Австралия
- Швеция
- Япония
- Нидерланды
- Кот-д'Ивуар
- Эквадор
- Босния и Герцеговина
СЕТКА ПЛЕЙ-ОФФ ЧМ-2026
В то же время уже известны четыре пары 1/16 финала: ЮАР – Канада, Бразилия – Япония, Нидерланды – Марокко, США – Босния и Герцеговина.
Кроме того, восемь сборных уже завершили свои выступления на чемпионате. Это Гаити, Чехия, Турция, Панама, Тунис, Иордания, Кюрасао и Катар.
Как сообщал OBOZ.UA, накануне сборные Германии и Эквадора устроили голевую перестрелку в матче чемпионата мира-2026.
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