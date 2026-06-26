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Сетка ЧМ-2026: какие сборные уже вышли в плей-офф, а кто вылетел из турнира по состоянию на 26 июня

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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Известны 19 участников плей-офф ЧМ-2026
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На чемпионате мира по футболу, который в эти дни проходит на полях США, Мексики и Канады, завершается групповой этап соревнований. По итогам третьего тура определятся все участники 1/16 финала, а также неудачники, которые останутся без шансов на продолжение борьбы.

По состоянию на 26 известны уже 19 сборных, которые обеспечили себе место в плей-офф. В их число попали Босния и Герцеговина, Швеция и Эквадор, которые заняли третьи места в своих группах.

УЧАСТНИКИ ПЛЕЙ-ОФФ ЧМ-2026 (НА 26 ИЮНЯ):

  • Мексика
  • ЮАР
  • Швейцария
  • Канада
  • Франция
  • Колумбия
  • Бразилия
  • Марокко
  • Германия
  • Норвегия
  • США
  • Аргентина
  • Австралия
  • Швеция
  • Япония
  • Нидерланды
  • Кот-д'Ивуар
  • Эквадор
  • Босния и Герцеговина

СЕТКА ПЛЕЙ-ОФФ ЧМ-2026

Сетка плей-офф.

В то же время уже известны четыре пары 1/16 финала: ЮАР – Канада, Бразилия – Япония, Нидерланды – Марокко, США – Босния и Герцеговина.

Кроме того, восемь сборных уже завершили свои выступления на чемпионате. Это Гаити, Чехия, Турция, Панама, Тунис, Иордания, Кюрасао и Катар.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне сборные Германии и Эквадора устроили голевую перестрелку в матче чемпионата мира-2026.

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