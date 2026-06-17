Аргентина начала ЧМ-2026 с разгрома и хет-трика Месси. Видео

Действующие чемпионы мира аргентинцы феерически начали свои выступления на мундиале-2026. Подопечные тренера Лионеля Скалони без проблем разобрались с командой Алжира – 3:0, а главным героем встречи стал лидер "небесно-голубых" Лионель Месси, который оформил хет-трик.

Видео дня

Африканцам удалось продержаться лишь 17 минут. Они даже открыли счет, но сделали это из явного офсайда. А после этого Месси с 20 метров пробил точно в верхний угол ворот соперников.

До перерыва цифры на табло не изменились, а на 60-й минуте капитан аргентинцев удачно сыграл на добивании. Точку в матче Лионель поставил за 15 минут до конца основного времени, когда зряче поразил нижний угол ударом с линии штрафной.

Благодаря этому Мессии сравнялся с легендарным немецким форвардом Мирославом Клозе по количеству забитых мячей на чемпионатах мира. Тепер оба футболиста лидируют в этом списке, имея в активе по 16 голов.

Кроме того, лидер Аргентины стал первым автором хет-трика на ЧМ-2026 и возглавил таблицу лучших бомбардиров турнира. В другом матче группы J австрийцы обыграли дебютантов первенств планеты иорданцев 3:1.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Франции в матче с историческим рекордом обыграла команду Сенегала на старте чемпионата мира 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!