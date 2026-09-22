В ФБУ сделали официальное заявление по исключению украинской чемпионки из сборной Украины

Федерация биатлона Украины (ФБУ) опровергла информацию об исключении Валерии Дмитренко из состава национальной команды для подготовки к сезону-2026/27. 28-летняя чемпионка Украины пропустила несколько тренировочных сборов из-за проблем со здоровьем, однако при соответствующем состоянии может продолжить подготовку вместе с командой.

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В ФБУ сообщили, что Дмитренко пропустит чемпионат Украины в Сянках, который пройдет на этой неделе, из-за травмы. Дальнейшие решения относительно ее участия в тренировочном процессе будут принимать с учетом состояния здоровья и функциональной готовности биатлонистки.

Ранее появилась информация об исключении Дмитренко из состава команды. После этого биатлонистка рассказала о ситуации и сообщила, что перенесет операцию на колене для удаления менисковой кисты, которая привела к разрыву мениска.

"Болит осознание того, что вместо помощи и поддержки тебя просто вычеркивают в момент, когда ты больше всего этого нуждаешься", - написала Дмитренко в комментарии в Telegram-канале "Биатлон Украины".

Дмитренко первоначально включили в состав команды "Б" сборной Украины на подготовку к сезону-2026/27, однако из-за проблем со здоровьем она пропустила значительную часть тренировочного процесса.

Кубок мира по биатлону сезона-2026/27 стартует 26 ноября. Первый этап пройдет в финском Контиолахти.

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