Многократную чемпионку Украины по биатлону исключили из сборной Украины

Украинская биатлонистка Валерия Дмитренко не будет готовиться к сезону-2026/27 в составе национальной команды, сообщает "Чемпион" со ссылкой на собственные данные из расположения сборной Украины. Решение о ее исключении приняли руководство федерации и тренерский штаб.

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28-летняя спортсменка пропустила значительную часть тренировочного процесса из-за проблем со здоровьем. В результате ее нынешняя физическая готовность не позволяет претендовать на место в составе команды.

Стоит отметить, что сразу после этой новости, Дмитренко у себя в Instagram выложила небольшой ролик с тренировки.

В апреле 2026 года пост главного тренера сборной Украины заняла Оксана Хвостенко, а в июне к ее штабу присоединился финский специалист Вилле Маунуксела.

Валерия Дмитренко неоднократно становилась чемпионкой Украины в эстафетах в составе сборной Черниговской области и регулярно поднималась на пьедестал национального первенства в личных дисциплинах.

В сезоне-2025/26 она дебютировала на Кубке мира, впервые набрала зачетные очки на этом уровне, а также заняла 13-е место в гонке преследования на чемпионате Европы-2026. Ранее биатлонистка преимущественно выступала на этапах Кубка IBU, где неоднократно финишировала в топ-20.

В минувшем сезоне Дмитренко показала лучший результат в карьере на этапах Кубка мира. На соревнованиях в чешском Нове-Место она заняла 39-е место в короткой индивидуальной гонке и впервые набрала зачетные очки на этом уровне.

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