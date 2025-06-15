'Новый Бубка' в 12-й раз установил мировой рекорд по прыжкам с шестом. Видео

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис в двенадцатый раз установил новый мировой рекорд. 25-летний уроженец Лафайетта на 7-м этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме с первой попытки показал результат 6.28.

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Сразу после своего триумфа легкоатлет снял футболку и побежал праздновать вместе с близкими людьми, которые находили на домашних трибунах.

Второе место занял Кертис Маршал (Австралия) с показателем 5.90. Третьим стал нидерландец Менно Влон (5.80).

Как сообщал OBOZ.UA, свой 11-й мировой рекорд, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира установил на турнире All-Star Perche во Франции, взяв 6,27 м.

Предыдущее достижение было установлено им же в августе 2024. На 12-м этапе Бриллиантовой лиги в польской Силезии швед со второй попытки покорил планку на высоте 6,26 метра.

До этого Дюплантис прыгнул на 6.25 на Олимпиаде в Париже. Никто из соперников Армана не сумел взять планку даже на шести метрах.

Свой первый рекорд Дюплантис оформил в сентябре 2020-го на шестом этапе Бриллиантовой лиги. Тогда еще 20-летнему чемпиону Европы-2018 на стадионе в Риме покорилась планка на высоте 6,15 м.

Этот прыжок позволил Дюплантису побить достижение украинца Сергея Бубки, которое держалось 26 лет и было названо "вечным рекордом". В 1994 году Бубка прыгнул на 6,14 м. После этого шведа стали называть "новым Бубкой".

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