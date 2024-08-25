'Новый Бубка' установил мировой рекорд в прыжках с шестом. Видео

Швед Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом. На 12-м этапе Бриллиантовой лиги в польской Силезии 24-летний легкоатлет со второй попытки покорил планку на высоте 6,26 метра.

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Предыдущее достижение составляло 6.24 и было установлено им же 6 августа на Олимпиаде в Париже. Никто из соперников Армана не сумел взять планку даже на шести метрах.

До этого Дюплантис установил мировой рекорд в апреле этого года на 1-м этапе Бриллиантовой лиги в китайском Семене (6.24 м).

Предыдущий мировой рекорд (6.23 м) шведский "супермен" установил в сентябре 2023 года. Ему принадлежат десять из десяти лучших прыжков с шестом в истории.

Свой первый рекорд Дюплантис оформил в сентябре 2020-го на шестом этапе Бриллиантовой лиги. Тогда еще 20-летнему чемпиону Европы-2018 на стадионе в Риме покорилась планка на высоте 6,15 м.

Этот прыжок позволил Дюплантису побить достижение украинца Сергея Бубки, которое держалось 26 лет и было названо "вечным рекордом". В 1994 году Бубка прыгнул на 6,14 м. После этого шведа стали называть "новым Бубкой".

Сам Сергей Назарович, комментируя этот успех легкоатлета из Швеции заявил, что "рад за него и за его семью, а также за легкую атлетику и спорт в целом".

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