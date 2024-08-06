'Новый Бубка', побив два рекорда, выиграл Олимпиаду-2024. Видео

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис прогнозируемо стал чемпионом Олимпийских игр 2024 года, которые в эти дни проходят в Париже. 24-летний спортсмен, которого называют новым Сергеем Бубкой, первенствовал в секторе для прыжков с шестом.

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Дюплантис просто блестяще прошел турнирную дистанцию. Шведский спортсмен без ошибок добрался до высоты 6 метром 10 сантиметров, тем самым побив олимпийский рекорд, который на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро установил бразилец Тьяго Браз.

После этого никто из соперников Армана не сумел взять планку даже на шести метрах. А вот шведский супертатлет решил замахнуться на собственный же мировой рекорд – 6,24м.

Дюплантис попросил установить высоту на один сантиметр выше. Первые две попытки ему не удались, а вот в заключительном прыжке "новый Бубка" перелетел планку и установил новое достижение.

Для уроженца США эту уже второе "золото" Олимпийских игр. Он был сильнейшим в секторе в Токио-2020, когда прыгнул на 6 метров 2 сантиметра. Всего за три года (игры в Японии состоялись в 2021-м из-за пандемии – ред.) Дюплантис сумел существенно улучшить свои показатели.

Как сообщал OBOZ.UA, Арман Дюплантис рассказал, что не проживает в Олимпийской деревне Парижа-2024.

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