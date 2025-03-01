В 11-й раз! 'Новый Бубка' установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом. Видео

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис в 11-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом. На турнире Континентального тура во французском Клермон-Ферране 25-летний спортсмен преодолел высоту 6,27 метра, улучшив собственное достижение, установленное в августе 2024 года.

Видео дня

Дюплантис уверенно шел к победе, преодолев 5,65 м, 5,91 м, 6,02 м и 6,07 м. После этого он остался единственным участником соревнований и решил штурмовать новый мировой рекорд. С первой же попытки он перелетел планку, став автором еще одного исторического результата.

Серебряную награду завоевал грек Эммануил Каралис, установивший национальный рекорд – 6,02 м. Впервые в истории соревнований по прыжкам с шестом сразу шесть спортсменов преодолели высоту 5,91 м.

"Просто чувствовал себя отлично. Что могу сказать? Я приехал сюда именно за этим, сделал все возможное – и получилось", – сказал Дюплантис в интервью Reutres после рекордного прыжка.

Для шведского прыгуна это стало 11-м мировым рекордом. Дюплантис – двукратный олимпийский чемпион (Токио-2020, Париж-2024) и многократный победитель чемпионатов мира.

Предыдущее достижение было установлено им же в августе 2024. На 12-м этапе Бриллиантовой лиги в польской Силезии швед со второй попытки покорил планку на высоте 6,26 метра.

До этого Дюплантис прыгнул на 6.25 на Олимпиаде в Париже. Никто из соперников Армана не сумел взять планку даже на шести метрах.

Свой первый рекорд Дюплантис оформил в сентябре 2020-го на шестом этапе Бриллиантовой лиги. Тогда еще 20-летнему чемпиону Европы-2018 на стадионе в Риме покорилась планка на высоте 6,15 м.

Этот прыжок позволил Дюплантису побить достижение украинца Сергея Бубки, которое держалось 26 лет и было названо "вечным рекордом". В 1994 году Бубка прыгнул на 6,14 м. После этого шведа стали называть "новым Бубкой".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!