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"В дух Анкориджа не входила": Путин принял решение по ЧМ-2026 и стал посмешищем в сети

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,2 т.
Путин ФИФА Инфантино
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Кремлевский диктатор Владимир Путина принял решение не посещать матчи финальной части чемпионата мира по футболу, который нынешним летом состоится в США, Канаде и Мексике. Российский военный преступник после этого стал посмешищем в сети среди болельщиков.

"Путин не поедет", – сказал в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости" пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"В дух Анкориджа не входила": Путин принял решение по ЧМ-2026 и стал посмешищем в сети
"В дух Анкориджа не входила": Путин принял решение по ЧМ-2026 и стал посмешищем в сети

Читатели портала Sports.ru не прошли мимо этой новости. Болельщики отметили, что Путина вообще никто не приглашал на мировое первенстве, а также предположили, что турнир не списывается в "дух Анкориджа".

"В дух Анкориджа не входила": Путин принял решение по ЧМ-2026 и стал посмешищем в сети

"Правильно, а то вдруг чихнут или воздух заразят", "Надо же, великий геостратег снова всех переиграл", "Поездка на ЧМ в дух Анкориджа не входила", "Билеты, видимо, слишком дорогие. ФИФА – мафия!", "Как?! Почему?! Что случилось?!", "Ну все, этот ЧМ стал совсем не интересен народам мира, без борца за многополярность", "На кой черт оно там вообще нужно? Анкориджа достаточно, дух еще не выветрился", "В знак солидарности с президентом мы с вами тоже не поедем!", "Дух Анкориджа испарился, что ли?" – пишут в комментариях.

"В дух Анкориджа не входила": Путин принял решение по ЧМ-2026 и стал посмешищем в сети
"В дух Анкориджа не входила": Путин принял решение по ЧМ-2026 и стал посмешищем в сети
"В дух Анкориджа не входила": Путин принял решение по ЧМ-2026 и стал посмешищем в сети
"В дух Анкориджа не входила": Путин принял решение по ЧМ-2026 и стал посмешищем в сети
"В дух Анкориджа не входила": Путин принял решение по ЧМ-2026 и стал посмешищем в сети

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация футбола (ФИФА) решила изменить процедуру проведения матчей ЧМ-2026, которая не менялась 10-летиями.

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ЧМ-2026Владимир Путин
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