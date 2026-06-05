Не менялось 10-летиями: ФИФА объявила о новом правиле проведения матчей ЧМ-2026. Фотофакт

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила об очередном нововведении в организации матчей чемпионата мира, который 11 июня стартует в США, Канаде и Мексике. ФИФА решила кардинально изменить процедуру исполнения национальных гимнов команд перед стартовім свистком.

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Об этом сообщает официальный сайт организации. Теперь футболисты не будут выстраиваться вдоль боковой линии. ФИФА решила полностью изменить процедуру, которая десятилетиями была абсолютно стандартной.

Перед матчами ЧМ-2026 на поле будут появляться все игроки, которые внесены в заявки своих команды. Они будут располагаться в центре поля друг напротив друга. В центральном круге выложат логотип ФИФА, а за спинами футболистов будут держать флаги их стран.

По мнению организаторов, это усилит вовлеченность в турнир всех без исключения спортсменов, а также болельщиков. Ожидается, что это также повысит эффект самого исполнения гимнов участников турнира.

Ранее ФИФА обнародовала список новых дисциплинарных правил, которые будут задействованы во время матчей чемпионата мира 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ФИФА огласила невероятные суммы призовых сборным, которые сыграют на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике.

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