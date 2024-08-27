'Уже заметили, что с нами нет...' Шовковский сообщил о потере лидера 'Динамо' перед матчем Лиги чемпионов

Один из капитанов киевского "Динамо" Виталий Буяльский не поможет команде в ответном стыковом матче квалификации Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом". Игрок пропустит встречу, которая состоится во вторник, 27 августа, из-за вирусной болезни.

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Игра состоится на стадионе "Ред Булл Арена". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Зальцбург" – "Динамо". Время начала – 22:00.

По словам наставника "Динамо" Александра Шовковского, Буяльский почувствовал себя плохо еще 10 дней назад, информирует официальный сайт "бело-синих". Наставник киевлян также добавил, что продолжают восстанавливаться защитник Максим Дячук и хавбек Владимир Шепелев.

"Вы, вероятно, уже заметили, что с нами нет Виталия Буяльского – к сожалению, он еще после матча с "Карпатами" плохо себя чувствовал, у него поднялась температура. Поэтому, чтобы не заразить команду, он остался в Украине и по болезни даже не присоединился к коллективу в Люблине при подготовке к первой игре. Плюс отсутствуют Владимир Шепелев и Максим Дячук, которому сделали операцию. Все остальные игроки готовы выйти на поле", – сказал Шовковский.

Напомним, в первом матче "Динамо" проиграло "Зальцбургу" 0:2 и теперь должно совершить героический камбэк, чтобы выйти в основной этап Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZ.UA, Виталий Буяльский не получил вызов в расширенный состав сборной Украины на стартовые матчи Лиги наций.

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