Пенальти и потасовка. 'Динамо' с поражения стартовало в плей-офф Лиги чемпионов. Видео

Киевское "Динамо" проиграло австрийскому "Зальцбургу" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов. Номинально домашний поединок в польском Люблине завершился со счетом 0:2.

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Встреча начался в очень высоком темпе. Хозяева с первых минут постарались организовать полный контроль за мячом, прессингуя украинцев по всему полю. Гости с трудом переходили центр поля, большей частью защищаясь на своей половине, лишь изредка огрызаясь контратаками.

На 8-й минуте "Динамо" имело первый реальный шанс открыть счет, но Ярмоленко заковырялся в чужой штрафной и потерял мяч.

Ближе к середине тайма "Зальцбург" вновь взял захватил инициативу, продолжая работать первым номером и на 28-й минуте открыл счет. Австрийцам дали пространство, Мусса Йео обыграл Дениса Попова и отдал на Нене Доргелеса, который легко переиграл Бущана.

Киевляне все также действовали на контратаках, но за 45 минут так и не сделали ни одного удара в створ ворот. Из-за использования высокого прессинга у "Зальцбурга" возникали разрывы между зонами, которыми пытались воспользоваться подопечные Шовковского.

После свистка на перерыв перед входом в подтрибунное помещение у Николая Шапаренко возник конфликт с Амаром Дедичем, из-за чего возникла небольшая стычка. По итогам конфликта главный арбитр из Шв0ейцарии Сандро Шерер наградил обоих игроков желтыми карточками.

Второй тайм начался с пенальти в ворота "Динамо". На 50-й минуте Александр Караваев сыграл в ноги Йео иМауриц Кьергор точно реализовал наказание.

Это психологически сломило украинский клуб. Киевские футболисты начали допускать ошибки, атаки "Зальцбурга" становились все опаснее и опаснее, но голов зрители больше не увидели.

На последних минутах Попов попал в штангу.

Динамо Киев Украина – Зальцбург Австрия 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 29 Доржелес, 0:2 – 49, пенальти Кьергор.

Динамо Киев – Бущан, Дубинчак, Михавко, Попов, Караваев (Тымчик, 71), Шапаренко, Бражко (Михайленко, 64), Пихаленок, Кабаев (Супряга, 88), Ярмоленко (Волошин, 65), Ванат (Брагару, 71).

Зальцбург – Бласвих, Терзич (ван дер Бремпт, 26), Байду, Пионтковски, Дедич, Кьергор (Ратков, 86), Гурна-Дуат (Капальдо, 69), Бидструп, Глух, Йео (Лукич, 69), Доржелес (Дагим, 69).

Предупреждения: Дедич (45+3), Шапаренко (45+3), ван дер Бремпт (77), Дубинчак (81).

Ответная встреча состоится через шесть дней, во вторник, 27 августа. Начало в 22:00.

Как сообщал OBOZ.UA, во втором круге квалификации киевляне с общим счетом 9:2 разгромили сербский "Партизан" (6:2, 3:0), а в третьем были сильнее шотландского "Рейнджерс" (1:1, 2:0).

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