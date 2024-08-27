Ребров не вызвал капитана 'Динамо' на стартовые матчи Лиги наций: назван состав сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров определился с расширенным составом команды на стартовые матчи Лиги наций с Грузией (7 сентября) и Чехией (10 сентября). В основной список вошли 26 игроков, в числе которых не оказалось одного из капитанов киевского "Динамо" Виталия Буяльского.

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Об этом информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). При этом дебютный вызов в расположение "сине-желтых" получил вингер "Динамо" Владислав Кабаев. Также шестерых исполнителей Ребров включил в резервный список, куда вошел и Буяльский.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик, Денис Попов (оба – "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков (оба – "Шахтер" Донецк), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Александр Сваток ("Остин", США), Виталий Буяльский ("Динамо" Киев), Дмитрий Потрошитель, Александр Зубков, Даниил Сикан (все – "Шахтер" Донецк).

Расписание сборной Украины в Лиге наций

7 сентября, 21:45. Украина – Албания

10 сентября, 21:45. Чехия – Украина

11 октября, 21:45. Украина – Грузия

14 октября, 21:45. Украина – Чехия

16 ноября, 19:00. Грузия – Украина

19 ноября, 21:45. Албания – Украина

Отметим, что Лига наций станет одним из этапов квалификации к чемпионату мира-2026. Победа в группе гарантирует сборной Украины повышение в Лигу А на будущий розыгрыш турнира.

Как сообщал OBOZ.UA, Сергей Ребров откровенно рассказал о том, чем занимались футболисты сборной Украины в раздевалке после разгромного поражения от Румынии на Евро-2024.

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