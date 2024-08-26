'Зальцбург' – 'Динамо': все подробности стыкового матча отбора Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" во вторник, 27 августа, сыграет ответный стыковой матч квалификации Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом". Подопечные Александра Шовковского после поражения в Люблине 0:2 постараются совершить героический камбэк на чужом поле.

Видео дня

Встречу принимает стадион "Ред Булл Арена". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Зальцбург" – "Динамо". Время начала – в 22:00 по Киеву.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ЗАЛЬЦБУРГ" – "ДИНАМО"

Прямой эфир из Зальцбурга будет доступен на видеосервисе Megogo и его канале "Megogo Футбол 1". Традиционно трансляцию будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

ПРОГНОЗ НА "ЗАЛЬЦБУРГ" – "ДИНАМО"

Фаворитами противостояния считаются хозяева поля. Ставки на победу австрийской команды в основные 90 минут принимаются с коэффициентом 1,50. Ничья оценивается котировкой 4,20. А показатели на успех динамовцев достигают уровня 5,00.

СУДЬИ НА "ЗАЛЬЦБУРГ" – "ДИНАМО"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Турции, которую возглавляет Халил Мелер. Помогать ему будут лайнсмены Керем Эрсой и Ибрахим Чаглар Уярджан. Роль четвертого рефери исполнит Арда Кардешлер,

Также на игре будет задействована система видеопомощи (VAR), за работой которой будет следить Лука Пайретто из Италии.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Зальцбург": Бласвих – Дедич, Пятковски, Байду, Терзич – Бидструп, Гурна-Дуат, Кьергор – Нене, Йео, Глух.

"Динамо": Бущан – Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак – Буяльский, Бражко, Шапаренко – Ярмоленко, Ванат, Кабаев.

ПЕРВЫЙ МАТЧ

В первой игре в Люблине динамовцы имели немало голевых моментов, однако пропустил по мячу в каждом из таймов, уступив 0:2.

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