'Уже мирового класса': экс-игрок сборной России восхищенно высказался о шансах Украины на Евро-2024

Знаменитый футболист московского "Спартака", испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой назвал украинскую национальную команду фаворитом игры с Румынией на Евро-2024. Участник ЧМ-94 и ЧЕ-96 восхитился подбором игроков у "сине-желтых" и отметил, что это делает их претендентами на победу в группе Е.

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Об этом Мостовой заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Победитель молодежного чемпионата Европы в составе сборной СССР при этом добавил, что украинская сборная доказала свой уровень в квалификации к континентальному первенству, которую закончила вровень с Италией.

"Я считаю украинцев одними из фаворитов группы. Украина финишировала третьей в отборе и в итоге пробилась на турнир только через стыки. Но стоит все равно похвалить команду, ведь она завершила основной этап отбора, имея в активе столько же очков, сколько было и у Италии. А ведь в группе была еще и Англия. Больше верю в победу Украины. Сборная имеет в своем составе игроков уже мирового класса. Тут и Зинченко из "Арсенала", и Мудрик из "Челси", и главная сенсация испанского сезона, Довбик из "Жироны". Румыния подобным кадровым резервом, само собой, не обладает", – подчеркнул Мостовой.

Стартовая игра нашей команды на турнире пройдет 17 июня. OBOZ.UA ведет онлайн-трансляцию матча Украина – Румыния. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский футбольный союз (УЕФА) выдал запрет на использование болельщиками российских флагов на матчах Евро-2024 с участием сборной Украины.

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