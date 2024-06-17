Украина – Румыния: все подробности матча Евро-2024

Сборная Украины в понедельник, 17 июня, начинает свои выступления на чемпионате Европы по футболу 2024 года, который стартовал в Германии. Это уже четвертое континентальное первенство подряд для "сине-желтых". Первым соперником команды Сергея Реброва является команда Румынии.

Видео дня

Встречу принимает стадион "Альянц Арена" в Мюнхене. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Румыния. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – РУМЫНИЯ

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Кроме того, эфир бесплатно организовывают региональные каналы "Суспильного", доступные в цифровом эфирном телевидении T2.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – РУМЫНИЯ

Фаворитами встречи в Мюнхене считаются наши футболисты. Ставки на победу украинцев принимаются с коэффициентом 2,00. Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех румынской сборной достигают уровня 4,00.

СУДЬИ НА УКРАИНА – РУМЫНИЯ

Обслуживать поединок в поле будет бригада арбитров из Швеции, которую возглавляет Гленн Нюберг. Помогать ему будут лайнсмены Махбод Беиджи и Андреас Седерквист. Роль четвертого рефери исполнит норвежец Эспен Эскос.

Также на игре будет работать система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Роб Диперинк из Нидерландов.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

– В последнее время Румыния добилась успеха. У них очень хорошие молодые игроки. Это та команда, которая понимает, что у нее есть в распоряжении. У них очень быстрые исполнители, которые по сути вывели сборную на Евро-2024. Очень важно, что мы работаем вместе уже год. Я вижу, что игроки гораздо лучше понимают, что мы стараемся получить от них. Мы понимаем друг друга гораздо лучше, чем в начале. Мы должны уважать наших соперников и сконцентрироваться на каждом матче.

Эдвард Йорданеску, главный тренер сборной Румынии:

– После восьми лет мы снова на Евро, и это то, чего мы хотели. Мы смогли собрать отличную команду, команду, полную потенциала. Мы хотим остаться в Германии как можно дольше, поэтому нам нужно достичь результата. Мы очень хорошо знаем нашего соперника и должны действовать соответственно. Игроки должны выложиться на полную и почтить эту возможность. Что мы сможем сделать на поле, покажет время.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ НА УКРАИНА – РУМЫНИЯ

Украина: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко – Цыганков, Шапаренко, Степаненко, Судаков, Мудрик – Довбик.

Румыния: Молдован – Буркэ, Дрэгушин, Рус, Банку – Мариус Марин, Рэзван Марин – Станчу, Ман, Дрэгуш – Михэйлэ.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Интересно, что для соперников это будет первая в истории официальная встреча друг с другом. До этого они пересекались лишь в товарищеских матчах, добыв по три победы (с учетом овертаймов и серий пенальти). В последний раз Румыния и Украина играли в 2016 году, когда наши выиграли в голевой перестрелке 4:3.

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