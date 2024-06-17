УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Украина – Румыния: все подробности матча Евро-2024

Александр Чеканов
Спорт Oboz
3 минуты
2,5 т.
Украина – Румыния: все подробности матча Евро-2024

Сборная Украины в понедельник, 17 июня, начинает свои выступления на чемпионате Европы по футболу 2024 года, который стартовал в Германии. Это уже четвертое континентальное первенство подряд для "сине-желтых". Первым соперником команды Сергея Реброва является команда Румынии.

Видео дня

Встречу принимает стадион "Альянц Арена" в Мюнхене. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Румыния. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – РУМЫНИЯ

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Украина – Румыния: все подробности матча Евро-2024

Кроме того, эфир бесплатно организовывают региональные каналы "Суспильного", доступные в цифровом эфирном телевидении T2.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – РУМЫНИЯ

Фаворитами встречи в Мюнхене считаются наши футболисты. Ставки на победу украинцев принимаются с коэффициентом 2,00. Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех румынской сборной достигают уровня 4,00.

СУДЬИ НА УКРАИНА – РУМЫНИЯ

Обслуживать поединок в поле будет бригада арбитров из Швеции, которую возглавляет Гленн Нюберг. Помогать ему будут лайнсмены Махбод Беиджи и Андреас Седерквист. Роль четвертого рефери исполнит норвежец Эспен Эскос.

Украина – Румыния: все подробности матча Евро-2024

Также на игре будет работать система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Роб Диперинк из Нидерландов.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

– В последнее время Румыния добилась успеха. У них очень хорошие молодые игроки. Это та команда, которая понимает, что у нее есть в распоряжении. У них очень быстрые исполнители, которые по сути вывели сборную на Евро-2024. Очень важно, что мы работаем вместе уже год. Я вижу, что игроки гораздо лучше понимают, что мы стараемся получить от них. Мы понимаем друг друга гораздо лучше, чем в начале. Мы должны уважать наших соперников и сконцентрироваться на каждом матче.

Украина – Румыния: все подробности матча Евро-2024

Эдвард Йорданеску, главный тренер сборной Румынии:

– После восьми лет мы снова на Евро, и это то, чего мы хотели. Мы смогли собрать отличную команду, команду, полную потенциала. Мы хотим остаться в Германии как можно дольше, поэтому нам нужно достичь результата. Мы очень хорошо знаем нашего соперника и должны действовать соответственно. Игроки должны выложиться на полную и почтить эту возможность. Что мы сможем сделать на поле, покажет время.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ НА УКРАИНА – РУМЫНИЯ

Украина: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко – Цыганков, Шапаренко, Степаненко, Судаков, Мудрик – Довбик.

Румыния: Молдован – Буркэ, Дрэгушин, Рус, Банку – Мариус Марин, Рэзван Марин – Станчу, Ман, Дрэгуш – Михэйлэ.

Украина – Румыния: все подробности матча Евро-2024

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Интересно, что для соперников это будет первая в истории официальная встреча друг с другом. До этого они пересекались лишь в товарищеских матчах, добыв по три победы (с учетом овертаймов и серий пенальти). В последний раз Румыния и Украина играли в 2016 году, когда наши выиграли в голевой перестрелке 4:3.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!