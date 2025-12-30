Устал: вратарь сборной Украины принял окончательное решение по карьере в 'Реале' – СМИ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин принял окончательное решение покинуть мадридский "Реал" по окончанию нынешнего сезона. 26-летний голкипер и его агент уже проинформировали об этом президента "сливочных" Флорентино Переса, который не будет препятствовать желанию нашего соотечественника продолжить карьеру в другой команде.

Об этом сообщает авторитетное издание El Nacional. По данным журналистов, Лунин устал находиться в тени своего бельгийского конкурента Тибо Куртуа, а главный тренер "Реала" Хаби Алонсо не может гарантировать украинскому футболисту больше игрового времени. При этом мнение нашего соотечественника не изменит даже то, что наставник "королевского клуба" рассчитывает на него.

Андрей и его агент – знаменитый Жорже Мендеш – уже заявили Пересу о том, что ведут переговоры с другими клубами. Наиболее вероятно, что голкипер сборной Украины сменит Испанию на Англию, где в его услугах заинтересованы многие команды.

Контракт Лунина с "Реалом" действует до июня 2030 года. Украинец присоединился к испанскому гранду летом-2018. За это время он сыграл за команду 64 матча, а в нынешнем сезоне всего два.

