УкраїнськаУКР
русскийРУС

Устал: вратарь сборной Украины принял окончательное решение по карьере в "Реале" – СМИ

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
1,6 т.
Устал: вратарь сборной Украины принял окончательное решение по карьере в 'Реале' – СМИ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин принял окончательное решение покинуть мадридский "Реал" по окончанию нынешнего сезона. 26-летний голкипер и его агент уже проинформировали об этом президента "сливочных" Флорентино Переса, который не будет препятствовать желанию нашего соотечественника продолжить карьеру в другой команде.

Видео дня

Об этом сообщает авторитетное издание El Nacional. По данным журналистов, Лунин устал находиться в тени своего бельгийского конкурента Тибо Куртуа, а главный тренер "Реала" Хаби Алонсо не может гарантировать украинскому футболисту больше игрового времени. При этом мнение нашего соотечественника не изменит даже то, что наставник "королевского клуба" рассчитывает на него.

Устал: вратарь сборной Украины принял окончательное решение по карьере в "Реале" – СМИ
Устал: вратарь сборной Украины принял окончательное решение по карьере в "Реале" – СМИ

Андрей и его агент – знаменитый Жорже Мендеш – уже заявили Пересу о том, что ведут переговоры с другими клубами. Наиболее вероятно, что голкипер сборной Украины сменит Испанию на Англию, где в его услугах заинтересованы многие команды.

Контракт Лунина с "Реалом" действует до июня 2030 года. Украинец присоединился к испанскому гранду летом-2018. За это время он сыграл за команду 64 матча, а в нынешнем сезоне всего два.

Устал: вратарь сборной Украины принял окончательное решение по карьере в "Реале" – СМИ
Устал: вратарь сборной Украины принял окончательное решение по карьере в "Реале" – СМИ

Как сообщал OBOZ.UA, итальянская "Рома" навесила многомиллионный ценник на нападающего сборной Украины Артема Довбика, которого выгоняет из команды тренер Джанпьеро Гасперини.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe