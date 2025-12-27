Украинский футболист 'Реала' отказался выступать за мадридский клуб

Андрей Лунин определился с дальнейшей карьерой в мадридском "Реале" и не планирует продолжать выступления за клуб после окончания сезона. Украинский вратарь уже уведомил руководство о намерении уйти летом, рассчитывая получить статус основного голкипера в другой команде.

Как сообщает ElNacional.cat со ссылкой на The Mirror, Лунин рассчитывает, что руководство "Реала" пойдёт ему навстречу и облегчит летний трансфер в знак благодарности за его отношение и игру за клуб.

По информации источника, 26-летний футболист сборной Украины намерен доиграть текущий сезон в составе "Реала", однако его уход по завершении кампании считается решённым. Голкипер довёл свою позицию до президента клуба Флорентино Переса, а также до главного тренера Хаби Алонсо.

Основной причиной такого решения стала конкуренция с Тибо Куртуа. Пока бельгийский вратарь здоров, шансы Лунина регулярно выходить в стартовом составе отсутствуют, а в 26 лет украинец не готов мириться с ролью запасного, несмотря на высокий уровень своих выступлений.

Отмечается, что в "Реале" высоко ценят профессионализм Лунина и его вклад в результаты команды. В частности, именно он стал героем недавнего матча Кубка Испании против "Талаверы", когда решающий сейв в концовке позволил мадридцам избежать сенсационного вылета и пройти в следующий раунд.

