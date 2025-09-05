'Усику пора уходить': легенда бокса предостерег украинца от 'печального конца'

Легендарный американский тренер Тедди Атлас призвал Александра Усика (24-0, 15 КО) завершить профессиональную карьеру, чтобы сохранить здоровье. По словам бывшего наставника Александра Гвоздика, украинский боксер добился невероятных результатов на ринге и ему нечего доказывать.

Такое мнение Атлас выразил в интервью порталу Seconds Out. Специалист также напомнил о трагической судьбе выдающегося Мухаммеда Али, который столкнулся с жуткими последствиями после окончания карьеры, из-за которой он страдал от болезни Паркинсона.

"Я видел слишком много печальных концов, Усику пора уходить… Я видел Мухаммеда Али. Я видел других парней, которых не добились таких высот, но это не менее ужасно. Я хочу увидеть счастливый конец этого великого фильма. Этот фильм с Усиком вдохновил так много людей во многих отношениях за пределами бокса, так что я этого хочу. Я знаю, что этого не будет. Я знаю. Я не говорю, что он должен это сделать. Я не говорю, что ему не следует продолжать. Я просто понимаю, что наше дело – одно из самых беспощадных в мире", – сказал Атлас.

Отметим, что промоутер Александр Красюк, который многие годы работал с Усиком, также призвал боксера завершить карьеру. А бывший соперник украинца Майрис Бриедис посоветовал ему сделать это немедленно.

Как сообщал OBOZ.UA, директор команды Александра Усика Сергей Лапин отказался отвечать на вопрос, собирается ли боксер заканчивать карьеру.

