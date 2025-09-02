Усика призвали закончить карьеру 'прямо сейчас'

Бывший чемпион мира в крузервейте Майрис Бриедис считает, что Александру Усику пора завершать карьеру на вершине. В интервью Boxing News латвиец напомнил, что именно их очный бой стал самым близким для украинского абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в профессиональной карьере, и признался, что до сих пор гордится этим поединком.

"Я горжусь нашим боем, это было особенное событие и для меня, и для него. Это был очень близкий поединок. Мы с ним родились в один месяц, у нас схожий характер. Я знаю его изнутри, потому что мы вместе много тренировались — бегали, плавали, проводили тяжёлые спарринги", — сказал Бриедис.

Он подчеркнул, что дисциплина и упорный труд стали ключом к успеху Усика. "Я всегда приходил на тренировку на полчаса раньше всех и уходил позже. Это и есть путь к вершине. Усик побеждал Джошуа дважды, Фьюри дважды, Дюбуа дважды. У него почти не осталось соперников", — отметил латвиец.

Именно поэтому, по мнению Бриедиса, сейчас лучший момент, чтобы украинец поставил точку. "Он должен завершить карьеру как король. У него есть всё — олимпийское "золото", достижения в крузервейте, большие деньги. Завершить вовремя — это самое сложное. В боксе всё может случиться, и молодые вроде Мозеса могут создать серьёзные проблемы. Поэтому лучше закончить прямо сейчас", — заявил экс-чемпион.

Напомним, что недавно новозеландский супертяж Джозеф Паркер (36-3, 24 КО), являющийся обязательным претендентом на титул Всемирной боксерской организации (WBO) Александра Усика (24-0, 15 КО), отказался встречаться с украинцем.

