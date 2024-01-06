Усику нашли замену. Хирн анонсировал новый 'грандиозный бой' в Саудовской Аравии с Джошуа и Нганну

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) проведет свой следующий бой против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО). Точная дата поединка будет подтверждена в середине января в Лондоне.

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В начале этого года появилась информация, что Джошуа твердо хотел провести третий бой с украинцем Александром Усиком (21-0, 14 КО).

"Мы можем подтвердить, что соглашение подписано. Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну встретятся во время грандиозной ночи в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.Пресс-конференция состоится 15 января в Лондоне. Подробности скоро будут объявлены", – сказал Хирн.

Как уточняет журналист Ариэль Хельвани со ссылкой на председателя Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха, 10-равундовая схватка ориентировочно пройдет 8-9 марта.

Также сообщается, что в андеркарде могут выступить Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) и Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) .

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