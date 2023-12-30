Назван лучший нокаут 2023 года. Видео

Британская трансляционная и развлекательная платформа для спортивных трансляций DAZN выложила подборку лучших нокаутов 2023 года. Возглавил топ-10 Энтони Джошуа (27-3, 23 КО), который в августе нокаутировал Роберта Хелениуса (32-5, 21 КО). Финский боксер на том шоу заменил Диллиана Уайта, провалившего тест на допинг за неделю до встречи.

Видео дня

Также в список вошли досрочные победы Халилом Коэ над Джеймсом Куитером, Джервонты Дэвиса над Райаном Гарсией, Шугара Нуньеса над Хесусом Сейко, Ли Вудом над Джошем Варрингтоном, Йоэниса Тельеса над Ливаном Наварро, Алексиса Рочи над Энтони Янгом и Джея Опетая над Эллисом Зоро.

В подборку попал и яркий нокаут из женского бокса. Мексиканка Алехандра Гусман отправила на настил ринга британку Рамлу Али.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 декабря на ринге Kingdom Arena в Эр-Рияде Джошуа добыл победу над шведом Отто Валлином (26-1, 14 KO. 12-раундовый бой на ринге Kingdom Arena завершился после 5-й трехминутки техническим нокаутом.

Там же американец Деонтей Уайлдер (43-3-1, 42 КО) сенсационно проиграл Джозефу Паркеру (34-3, 23 КО) из Новой Зеландии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!