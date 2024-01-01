'Побить Усика': у Джошуа бросили новый вызов украинскому чемпиону

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) твердо намерен провести третий бой с украинцем Александром Усиком (21-0, 14 КО). Главным инициатором такого развития карьеры британского боксера, который дважды проиграл нашему соотечественнику по очкам, выступает его новый тренер Бен Дэвисон.

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Об этом в интервью YouTube-каналу iFL TV заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн. Согласно плану, британец должен вернуться в ринг в марте нынешнего года и подраться с хорватом Филипом Хрговичем (17-0, 14 КО) за пояс Международной федерации бокса (IBF), который, вероятно, станет вакантным после первого поединка Усика против Тайсона Фьюри (34-0-1, 23 КО). При этом Энтони будет иметь больше всего встретиться с победителем реванша украинца и Цыганского короля.

"Все, что хочет сделать Энтони Джшоуа, – быть участником больших боев, выиграть титул чемпиона мира в супертяжелом весе и сразиться с Тайсоном Фьюри или получить шанс еще раз сразиться с Усиком. Это то, чего хочет Бен Дэвидсон, – еще один раз попытаться победить Усика. Что касается меня, то, очевидно, мне бы понравился бой с Фьюри", – сказал Хирн.

23 декабря Джошуа уверенно справился со шведом Отто Валлином (26-3, 14 KO). Сразу после поединка Энтони дал свой однозначный прогноз на этот бой Усика и Фьюри, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. А в России рассказали, как переход украинца в супертяжелый вес повлиял на дивизион.

Легендарный Эвандер Холифилд объяснил, почему Усик выиграет бой у Фьюри. В свою очередь, украинец не стал раскрывать свой тактический план на бой, но в лагере Александра рассказали о ходе подготовке.

В свою очередь, Всемирный боксерский совет (WBC) объявил претендентов на поединок против победителя противостояния Фьюри и Усика. Кроме того, украинский боксер встревожил британских фанатов своими тренировками. А секс-символ мирового бокса австралийка Эбани Бриджес сделала категоричный прогноз на противостояние украинца и британца.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен не считает бой с Александром Усиком самым сложным в карьере своего клиента. В свою очередь Эдди Хирн выразил надежду на победу британца.

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