Знаменитого украинского боксера трижды отправили в нокдаун за первые 2 раунда. Он сдался в чемпионском бою. Видео

Украинский ветеран Сергей Радченко (11–8, 5 КО) потерпел тяжелое поражение в бою за титул чемпиона мира по версии WBC в бриджервейте, уступив техническим нокаутом Кевину Леренe (31–3, 15 КО) из ЮАР. Поединок прошел в Претории на арене Sunbet и завершился досрочно уже в третьем раунде.

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С первых секунд поединка левша Лерена захватил центр ринга и начал методично разбивать украинца. Уже в стартовом раунде Радченко дважды был близок к падению после точных ударов левой, но удержался на ногах. Он пытался отвечать, но выглядел заметно медленнее и уступал в скорости.

Во втором раунде ситуация резко ухудшилась: Лерена дважды отправил украинца в нокдаун мощными кроссами слева. Радченко пытался выжить, вцеплялся в соперника, но выглядел абсолютно разбитым. Несмотря на очевидное преимущество южноафриканца, рефери дал бойцу продолжить.

Уже в начале третьего раунда Лерена оформил третий нокдаун, после чего команда украинца наконец остановила избиение, выбросив полотенце. Победа техническим нокаутом в третьем раунде — Лерена сохранил чемпионский пояс и подтвердил статус фаворита.

Радченко в свои 38 лет провел, вероятно, один из последних крупных боев в карьере. Лерена же укрепил позиции в бриджервейте и может рассчитывать на новые титульные защиты.

Для справки: Бриджервейт — это весовая категория между тяжелым (cruiserweight) и супертяжелым (heavyweight). Если считать от супертяжелого вниз, то это первая категория ниже супертяжелого.

Назван в честь 6-летнего мальчика Бриджера Уолкера, который защитил младшую сестру от нападения собаки, приняв удар на себя.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе этого года Всемирный боксерский совет (WBC) отменил титульный бой между Радченко и Лереной. Поединок, который должен был пройти 22 февраля в Киеве, не состоится из-за отказа 32-летнего уроженца ЮАР ехать в столицу Украины.

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