Усик ударами в голову стер улыбку с лица Фьюри, который недооценил украинца. В сети завирусилось видео легендарного боя

Лучшие моменты первого боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри вновь завирусился в интернете. За несколько часов публикация в соцсети Х собрала более 150 тысяч просмотров.

Видео дня

В начале встречи британец вел себя очень вольготно: улыбался, паясничал и пытался показать, что полностью контролирует ситуацию в ринге.

Однако по ходу развития боя украинский чемпион все чаще доставал соперника точными ударами в голову. После нескольких жестких попаданий эмоций на лице британца стало заметно меньше, а сам поединок постепенно начал проходить по сценарию Усика.

Самый тяжелый момент для Фьюри наступил в девятом раунде. Усик провел затяжную атаку, потряс британца и был близок к досрочной победе. От нокаута Фьюри тогда спас лишь гонг, который прозвучал до завершения раунда.

В итоге украинец победил раздельным решением судей и стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в эпоху четырех поясов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!