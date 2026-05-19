Усик провел самую необычную дуэль взглядов в истории бокса. Видео

Непобедимый украинский чемпион WBC, WBA и IBF и The Ring Александр Усик провел дуэль взглядов на фоне Сфинкса и пирамид Гизы перед боем против нидерландца Рико Верхувена. Это стало первой подобной церемонией в истории бокса в таком месте для супертяжа с таким набором титулов. Наш соотечественник вышел на стердаун в рамках медийных мероприятий к поединку 23 мая в Египте.

14 апреля 2026 года Усик и Верховен встретились на пресс-конференции и около двух минут смотрели друг другу в глаза без пауз. Бой пройдёт у пирамид Гизы.

Событие получило название Glory in Giza и проходит как масштабное шоу с участием бывшего чемпиона GLORY и одного из самых титулованных кикбоксеров в истории Рико Верхувена.

Как сообщал OBOZ.UA, ориентировочное время начала – 23:45 по киевскому времени. Официальным транслятором поединка в Украине стал "Киевстар ТВ".

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью выразил уверенность в том, что Александр Усик (24-0, 15 КО) серьезно отнесется к поединку против звезды кикбоксинга Рико Верхувена (1-0, 1 КО). Британец также добавил, что у нашего соотечественника наверняка возникли серьезные проблемы, если бы бой проходил в виде спорта нидерландца.

Напомним, что Международная федерация бокса (IBF) присоединилась к санкционированию поединка Усик – Верхувен. Наш соотечественник проведет бой в качестве добровольной защиты, получив соответствующее разрешение.

На днях Всемирная боксерская ассоциация (WBA) также изменила статус боя Усик – Верхувен. Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) также санкционировал поединок.

