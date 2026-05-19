'Чего с улицы тогда не взять?' Леоненко высмеял назначение Мальдеры новым тренером сборной Украины

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко в буквальном смысле разнес назначение итальянца Андреа Мальдеры главным тренером сборной Украины. Экс-напдающий "сине-желтых" в свойственной себе манере раскритиковал приход первого в истории национальной команды иностранного специалиста на должности наставника.

Об этом Леоненко заявил в интервью порталу sport-express.ua. Лучший футболист чемпионата страны 1992-1994 годов высмеял Украинскую ассоциацию футбола (УАФ), а также выразил уверенность в том, что сборную должен был принять легендарный тренер харьковского "Металлист" и "Днепра" Мирон Маркевич.

"У нас всегда так: берут людей, которые ничего не выигрывали. Маркевич хоть до финала Лиги Европы с "Днепром" доходил. А тут назначают Мальдеру... Чего с улицы тогда не взять? Мы выигрываем в основном за счет того, что кто-то у соперника начудил или случайно забиваем. У нас проблема с моментами, а нам о тактике рассказывают. Тактика нужна футболистам, которые что-то умеют. А когда не умеешь – бери мяч и бей! Почему берут тренера, которого никто не знает, кроме Шевченко? Маркевич хотя бы свой и умеет с футболистами разговаривать. А тут – опять какие-то эксперименты", – возмутился Леоненко.

Ранее легенда киевского "Динамо" Йожеф Сабо также критически высказался о назначении итальянца новым главным тренером сборной Украины. Напомним, Мальдера подписал с УАФ контракт на два года с опцией продления.

