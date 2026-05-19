В Киеве бушует мощная непогода: в КГГА дали советы жителям столицы и предупредили об опасности

В Киеве поздно вечером 19 мая прогнозируют грозу с сильным ветром (до 15–20 м/с), местами – с градом. В связи с непогодой синоптики объявили І (желтый) уровень опасности.

Предупреждением Украинского гидрометеорологического центра поделилась пресс-служба Киевской городской государственной администрации. В УкрГМЦ ожидали, что столицу ливень накроет ориентировочно в 19:30–20:30 вторника и, вероятно, продлится до конца суток.

"Специалисты рекомендуют во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт", – напомнили в КГГА.

В горадминистрации поделились телефонами, которые могут понадобиться во время непогоды:

в случае подтопления проезжей части или тротуаров можно позвонить в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 0442847419;

если упало дерево или ветки – в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018;

когда падение деревьев или веток угрожает жизни, стоит обратиться к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС);

или (телефон КАРС); в случае травмирования людей немедленно звоните 103 .

. в случае неисправности светофоров, дорожных знаков: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Последствия ливня в столице и на Киевщине

Синоптики предупреждали, что погодные условия "могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта".

Вышгородщину уже накрывало сильным градом:

На трассе Бровары–Киев плохая видимость из-за дождя изрядно мешала водителям:

Дополняется...