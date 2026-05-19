Грозы, град и шквалы: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине. Карта

Сейчас Украина находится под влиянием атмосферных фронтов, в результате которых ожидаются нестабильные погодные условия. В среду, 20 мая, по всей территории будет царить теплая погода, однако не обойдется без дождей, местами с грозами и градом.

Только в западных областях сохранятся частично устойчивые погодные условия. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Кто ждет ясной солнечной погоды – надо подождать. Потому что пока почти вся территория Украины находится и будет находиться под влиянием атмосферных фронтов", – подчеркнула она.

Согласно обнародованной синоптической карте, территория Украины окажется под влиянием атмосферных фронтов и линии восхождения воздушных масс, что обусловит неустойчивую летнюю погоду. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, а местами возможны шквалы и град.

В то же время, как сообщила метеоролог, западный антициклон частично будет сдерживать развитие непогоды в западных областях страны.

Температура воздуха днем составит +21 – +25 градусов, а на востоке, в центре и большинстве южных регионов, а также в Сумской и Черниговской областях, прогнозируют +25 – +28 градусов.

Прохладнее будет на западе Украины, Житомирской, Винницкой и в западных районах Черкасской области – там ожидается +18 – +22 градуса.

В Киеве 20 мая прогнозируют кратковременные дожди и грозы, также существует вероятность сильных ливней. Температура воздуха в столице будет достигать около +25 градусов.

"В конце недели температура воздуха в Украине имеет тенденцию к снижению, влажная воздушная масса с кратковременными дождями пока стабильно нестабильна. Все, как у нас с вами, но нестабильность компенсирует роскошная майская природа, которая птичками и невероятным зеленым цветом дает ощущение настоящей жизни", – отметила синоптик.

Напомним, во вторник, 19 мая, сохранится неустойчивая погода с облачностью и периодическими дождями в отдельных регионах. Больше всего осадков ожидается на западе и частично на юге страны. В то же время в восточных областях сохранится сухая и более теплая погода.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным сайта sinoptik.ua с 17-18 мая в Украину придет настоящее тепло. Самые высокие температурные показатели ожидаются в Ужгороде – до +27 и Харькове – до +28 градусов.

