Появилось видео, как зрители Евровидения 2026 в центре Вены бурно отреагировали на выступление Украины: кричали все

В сети появилось видео с Евровидения 2026 в Вене (Австрия), где зрители в зале эмоционально отреагировали на выступление представительницы Украины LELÉKA (Виктория Лелека) в гранд-финале конкурса. Бурные овации вызвал момент с длительным вокализмом в песне Ridnym, из-за которого украинцы активно переживали еще задолго до полуфиналов и гранд-финала.

Ролик опубликовали в TikTok. На кадрах видно, как во время кульминационной части выступления толпа буквально замерла в тишине, когда Виктория Лелека начала выполнять сложный 30-секундный вокализ на одном дыхании.

После того, как артистке удалось завершить его без пауз, арена взорвалась криками и овациями. Зрители настолько громко реагировали, что в какой-то момент почти не было слышно самой песни.

Именно этот вокальный фрагмент был самым напряженным элементом украинского номера на Евровидении 2026. Более того, он стал самым длинным вокализмом в истории конкурса – 28 секунд. Из-за сложности исполнения в сети шли дискуссии, сможет ли LELÉKA безупречно исполнить его вживую в финале.

В итоге представительница Украины успешно справилась с номером и заняла 9 место, получив 221 балл по результатам голосования жюри и зрителей. Певица выступала седьмой в финале, а во время ее выхода зал скандировал имя артистки.

Номер для LELÉKA поставил режиссер Илья Дуцик. Выступление началось символическим проходом по белому подиуму навстречу бандуристу Ярославу Джусю. Артистка появилась на сцене в многослойном белом образе с черными элементами, которые отсылали к крыльям аиста – главного символа номера и сценического псевдонима певицы.

Завершила свое выступление LELÉKA словами: "Слава Украине!"

Как писал OBOZ.UA, в постановке также заметили ряд скрытых символов. В частности, в прическе артистки зрители увидели элементы, похожие на крылья птицы, а на сцене во время выступления появлялась тень аиста. Отдельный момент с холодным голубым светом на сцене многим напомнил известное фото защитника "Азовстали", который стоит под лучом солнца в разрушенном металлургическом комбинате.

В конце выступления бандура трансформировалась прямо на сцене. В сети предположили, что таким образом команда номера показала образ разбитого, но несокрушимого украинского народа.

