Где смотреть бокс Усик – Верхувен: расписание трансляций боя

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) возвращается на профессиональный ринг после реванша с Даниелем Дюбуа (23-3, 22 КО), который состоялся в июле минувшего года. Наш соотечественник 23 мая проведет поединок против звезды кикбоксинга Рико Верхувена (1-0, 1 КО).

Шоу принимает Гиза в Египте. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Верхувен. Ориентировочное время начала – 23:45 по киевскому времени.

Официальным транслятором поединка в Украине стал "Киевстар ТВ". Платформа проведет прямой эфир вечера бокса в пакете "Премиум HD" стоимостью 200 гривен в месяц и его аналогах с доступом к спортивному контенту. Кроме того, у абонентов мобильного оператора есть возможность посмотреть бой благодаря акционным тарифам и услуге Суперсила.

Кроме того, смотреть онлайн бой Усик – Верхувен можно благодаря видеосервису DAZN. Доступ к мировому вещателю также есть у украинцев. Показ можно будет приобрести за 913 гривен.

На кону поединка будет стоять специальный пояс Всемирного боксерского совета (WBC). Также украинцу в случае победы будет зачтены обязательные защиты титулов Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF). При этом Верхувен не сможет их взять, если совершит апсет.

