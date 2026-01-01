Усик ответил, почему выбрал следующим соперником Уайлдера и когда закончит карьеру

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) подтвердил, что планирует выйти в ринг против американского ветерана Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО). Также украинский боксер признался, что проведет в спорте еще максимум два-три поединка.

Об этом Усик заявил в интервью YouTube-каналу журнала The Ring. 38-летний уроженец временно оккупированного Симферополя охарактеризовал Уайлдера как одного из лучших нокаутеров в истории, а также назвал будущее противостояние с Бронзовым бомбардировщиком невероятно интересным для болельщиков.

"Моя команда готовит мне бой в 2026 году. Я уже говорил и повторюсь, что хочу драться с Деонтеем Уайлдером. Я хочу этого боя. Думаю, Деонтей тоже. Он одно из самых больших имен в супертяжелом весе. В последние 10 лет он находится на топ-уровне. Это будет отличный бой. Сколько еще боев у меня будет? Я думаю, еще два-три боя", – сказал Усик.

До этого Уайлдер выразил мнение о том, что Усик не является величайшим боксером в истории. Кроме того, американец подтвердил проведение переговоров с украинцем об очном поединке в 2026 году. Он также с троллингом обратился к Усику.

Отметим, что Деонтей свой последний бой провел в июне нынешнего года, когда в седьмом раунде нокаутировал Тиррела Херндона (24-6, 15 КО). Таким образом американец перекрыл два поражения подряд – от Паркера и Чжана Чжилея (27-3-1, 22 КО).

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) одобрил противостояние Деонтея и Александра. Также в организации выпустили официальное решение по бою.

Менеджер украинца Эгис Климас назвал ориентировочную дату возвращения нашего соотечественника на ринг. А The Ring определил Усика как лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно решил отказаться от сотрудничества с саудовскими организаторами боев. После этого украинец обратился с призывом по этому поводу.

