Надо ли реагировать на повестку, если в ней были ошибки: детальное объяснение

Даже если в повестке от территориального центра комплектования есть ошибки, военнообязанный гражданин обязан на нее реагировать. Ошибки в документе не освобождают от обязанности явиться в ТЦК, в частности для прохождения военно-врачебной комиссии.

Юристы объясняют, как действовать в таких случаях и что делать для отмены розыска, если нарушений не было. Об этом говорится на портале Юристи.UA.

Территориальный центр комплектования использует повестки для контроля воинского учета и мобилизации в особый период. Даже если повестка содержит исправления даты или часа, неполную печать или другие неточности, она остается законным документом.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что гражданин должен явиться в ТЦК по вызову.

Игнорирование повестки может стать основанием для привлечения к административной ответственности, хотя на момент получения уведомления у "Резерв+" штрафа еще нет.

Если сроки для привлечения прошли, гражданин может обратиться в ТЦК по электронной почте или заказным письмом с заявлением о закрытии дела и отмене розыска. В случае отказа – обжаловать бездействие центра можно через суд.

Напомним, если военнообязанного гражданина объявили в розыск ТЦК без видимых причин, он имеет право обжаловать это решение. Юристы советуют придерживаться четкой процедуры, чтобы выяснить основания и отменить розыск.

Как сообщал OBOZ.UA, граждане, которые имеют право на отсрочку во время всеобщей мобилизации в Украине, могут оформить ее дистанционнои не обращаться в ТЦК. Для этого нужно воспользоваться приложением Резерв+.

