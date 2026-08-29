"Это не делает чести". Поступок Усика вызвал возмущение

Генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк считает, что Александр Усик правильно поступил, отказавшись от чемпионских титулов, однако способ объявления об этом решении вызвал у промоутера вопросы. По его словам, команде украинца стоило заранее уведомить президента WBC Маурисио Сулеймана, а не оставлять его узнавать об этом из Instagram.

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"Сам факт того, что он освободил титулы, я поддерживаю. Это было правильное решение. Но способ, которым он это сделал, был не лучшим. Когда Маурисио Сулейман узнает эту информацию из Instagram, это не делает чести его команде", – заявил Красюк в эфире Youtube-канала Pro Boxing Fans.

При этом промоутер отметил, что Усик уже добился максимальных результатов в боксе и имеет право самостоятельно решать, как поступать дальше. Красюк также напомнил, что давно выступает за завершение карьеры украинца на достигнутом.

"Усик является чемпионом. Он завершил игру в боксе. Поэтому имеет право вести себя так, как хочет", – сказал Александр Красюк.

По мнению промоутера, Усик не нуждался во втором поединке с Даниэлем Дюбуа. При этом Крастев отметил, что в бою с Джозефом Паркером украинец выглядел не лучшим образом, хотя в итоге одержал победу.

Промоутер также усомнился в наличии у Усика спортивной мотивации для продолжения карьеры. Он предположил, что с финансовой точки зрения интересным вариантом мог бы стать только третий бой с Тайсоном Фьюри.

Сам Красюк на месте команды Усика рекомендовал бы боксеру завершить выступления, проводить больше времени с семьей и вложить заработанные средства в бизнес или активы, которые могли бы приносить доход в дальнейшем.

Отметим, что ранее OBOZ.UA подробно рассказал, как отказ от всех чемпионских поясов влияет на карьеру украинца и что это означает для всего мирового бокса.

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