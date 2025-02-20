'Это конец? Прости, но...' Усик сделал заявление о завершении карьеры

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) признался, что разочаровал свою мать решением продолжать карьеру после победы в реванше над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). По словам 38-летнего боксера, он все еще получает удовольствие от процесса тренировок и самих поединков.

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Об этом Усик рассказал в рамках мероприятия London Eye, видео о чем размещено на YouTube-канале Ready to Fight. Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях отметил, что на вопрос матери о завершении выступлений на профессиональном ринге ответил отрицательно.

"Моя мама была очень счастлива. Она сказала, что гордится тем, что я снова победил, и любит меня. А в конце она меня спросила: "Это конец?". Я ответил: "Прости, я тебя люблю, но это не конец". Я ответил, что люблю ее за то, что она поддерживает и помогает мне, но я буду продолжать боксировать. Я думаю, еще один-два боя у меня осталось", – сказал Усик.

Ранее стало известно, что нашего соотечественника могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Кроме того, промоутер Александр Красюк назвал сроки, когда боксер проведет свой следующий бой.

Сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. Также Александр сообщил, что готовится провести самый необычный поединок в своей карьере.

Кроме того, был официально назван следующий соперник нашего соотечественника. А СМИ назвали главную цель Александра на его последний поединок в карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик встретился с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком и озадачил болельщиков.

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