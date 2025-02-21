Бой Усика за титул абсолютного чемпиона находится под угрозой срыва

Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) и конголезец Мартин Баколе (21-1, 16 КО) 22 февраля в Эр-Рияде разыграют титул временного чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Победитель противостояния станет обязательным претендентом на бой с Александром Усиком (23-0, 14 КО).

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Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, написал президент WBO Густаво Оливьери. При этом неизвестно, станет ли Усик драться с победителем поединка в Саудовской Аравии, так как организация может дать отсрочку нашему чемпиону, информирует DAZN.

Это произойдет в том случае, если будет санкционирован бой Усика с британцем Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Подобный поединок стоит в приоритете у всех международных федераций.

Накануне стало известно, что Дюбуа вынужден сняться с боя с Паркером из-за болезни. Это событие сильно повлияло на все планы боксеров.

Напомним, что Усик уже дрался с Дюбуа в августе 2023 года. Тогда наш соотечественник победил техническим нокаутом в девятом раунде, а британец отметился грязным ударом ниже пояса.

Ранее стало известно, что нашего соотечественника могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Кроме того, промоутер Александр Красюк назвал сроки, когда боксер проведет свой следующий бой.

Сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. Также Александр сообщил, что готовится провести самый необычный поединок в своей карьере.

Ка сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сделал необычное заявление о завершении карьеры, вспомнив разговор с мамой после реванша с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

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