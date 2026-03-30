'Усик даже в топ-50 не входит': в России потребовали от украинца отказаться от чемпионских поясов

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик (24-0, 15 КО) должен освободить свои титулы и позволить другим супертяжам за них побороться. Выбором поединка против Рико Верхувена (1-0, 1 КО) украинец продемонстрировал желание не рисковать лишний раз.

Такое нелепое мнение в интервью пропагандистскому порталу Чемпионат.com выразил российский тренер Виталий Сланов. Представитель страны-агрессорки также добавил, что Усик якобы не входит даже в полусотню лучших ударников, а с годами он теряет скорость.

"Усик всем и все уже доказал. Ему доказывать уже нечего. Другое дело, он должен освободить пояса. Почему Александр выбрал Верхувена? Для Усика есть риск в противостоянии с Итаумой. С возрастом скорость теряется. А это его главное преимущество. По ударной мощи он даже в топ-50 не входит", – сказал Сланов.

Напомним, бой украинца и Верхувена, который представляет Нидерланды и является легендой кикбоксинга, состоится 23 мая в Египте. После анонса искусственный интеллект дал свой прогноз на поединок.

В свою очередь украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО) раскритиковал соотечественника за проведение боя с кикбоксером. Поединок Александра и Рико был санкционирован Всемирным боксерским советом (WBC).

